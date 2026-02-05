В новия каталог брошура на Техномаркет ще откриете: ТАБЛЕТ APPLE IPAD A16 WIFI 128GB BLUE MD4A4HC/A – цена 379,00 €; МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН XIAOMI REDMI NOTE 15 PRO 8/256GB DS BLACK – цена 329,00 €; КАФЕАВТОМАТ SAECO SM6582/10 – цена 719,00 €; КЛИМАТИК DAIKIN FTXM25N(R)(A)/RXM25N(R)(A) – цена 1459,00 €; ПЕРАЛНЯ СЪС СУШИЛНЯ AEG LWR73166OE, 1600 ОБОРОТА КАПАЦИТЕТ НА ПРАНЕ: 10 кг. КАПАЦИТЕТ НА СУШЕНЕ: 6 кг. – цена 999.00 €; СУШИЛНА МАШИНА AEG TR7394DE КАПАЦИТЕТ НА СУШЕНЕ: 9 кг. ЕНЕРГИЕН КЛАС: C 12 ПРОГРАМИ – цена 879.00 € и много други.

Техномаркет Каталог Брошура 05 Февруари – 25 Февруари 2026