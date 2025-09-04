В новия каталог и брошура на Техномаркет ще откриете: SAMSUNG ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG UE-98DU9072 UHD SMART TV Предлаган от Техномаркет Код на продукта: 09222987 – цена 3399 лв.; ЛАПТОП ASUS NB X1504VA-BQ1649 Предлаган от Техномаркет Код на продукта: 09229449 – цена 1199 лв.; ПЕРАЛНЯ GORENJE WNHA74SASEU Предлаган от Техномаркет Код на продукта: 09214497 – цена 629 лв.; ПЛОТ GORENJE ECT321BSC Предлаган от Техномаркет Код на продукта: 09209679 – цена 269 лв.; КЛИМАТИК TCL TAC-18CHSD/UG11V3A Предлаган от Техномаркет Код на продукта: 09230839 – цена 1749 лв.; КЛИМАТИК TCL TAC-12CHSD/UG11V3A Предлаган от Техномаркет Код на продукта: 09230838 – цена 1199 лв.; КЛИМАТИК TCL TAC-24CHSD/UG11V3A Предлаган от Техномаркет Код на продукта: 09230840 – цена 1899 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на телевизори, аудио и видео техника, компютри, мобилни телефони, климатици, домакински електроуреди, дребна техника и техника за забавление в новия каталог на Техномаркет:

Техномаркет Каталог Брошура 04 Септември – 24 Септември 2025