В новия каталог-брошура на магазини Техномаркет ще откриете: MIELE ПРАХОСМУКАЧКА MIELE COMPLETE C3 PARQUET FLEX PETROL 12032920 – цена 399 лв.; KAABO ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СКУТЕР KAABO MANTIS10 DUAL PLUS 2X1000W RED – цена 2879 лв.; KAABO ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СКУТЕР KAABO MANTIS10 DUAL PLUS 2X1000W SILVER – цена 2879 лв.; KAABO ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СКУТЕР KAABO MANTIS10 DUAL PLUS 2X1000W BLUE – цена 2879 лв.; TEFAL МУЛТИКУКЪР TEFAL Cook4Me+ Connect CY8558 – цена 499 лв.; TEFAL AIR FRYER TEFAL EY801D15 – цена 299 лв.; SAMSUNG ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG QE-55Q70D QLED SMART TV -цена 1899 лв.; SAMSUNG ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG QE-65Q70D QLED SMART TV – цена 2299 лв.; TEFAL ГРИЛ TEFAL OPTIGRILL GC712834 – цена 299 лв.; HITACHI КЛИМАТИК HITACHI RAK-DJ35PHAE/RAC-DJ35PHAE – цена 1749 лв.; HITACHI КЛИМАТИК HITACHI RAK-DJ25PHAE/RAC-DJ25PHAE – цена 1699 лв.; TWE ОБЕЗВЛАЖНИТЕЛ НА ВЪЗДУХ TWE Alpha Q13 Pro Wi-Fi – цена 459 лв.; PHILIPS ОВЛАЖНИТЕЛ НА ВЪЗДУХ PHILIPS HU3916/10 – цена 289 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на телевизори, аудио и видео техника, компютри, мобилни телефони, климатици, домакински електроуреди, дребна техника и техника за забавление в новия каталог на Техномаркет:

Разгледайте всички брошури и каталози на магазини Техномаркет тук.

Магазините на Техномаркет ще откриете във всички по-големи градове в страната.

За повече информация, посетете сайта на магазини Техномаркет: www.technomarket.bg

Техномаркет Каталог Брошура 04 Април – 24 Април 2024