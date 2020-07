Тека Каталог Лятна Промоция 06 Юли – 31 Юли 2020

В новия каталог-брошура на Тека ще откриете: Комплект за вграждане 1: Телескопичен абсорбатор Wish + Стъклокерамичен котлон Wish + Мултифункционална фурна – цена 899,00 лв.; Комплект за вграждане 2: Телескопичен абсорбатор Wish + Стъклокерамичен котлон Wish + Мултифункционална фурна – цена 999,00 лв.; Мивка за вграждане от микролен, отцедник отляво или отдясно – цена 258,00 лв. и много други.

Тека е немска компания, специализирана в производството основно на мивки, фурни, абсорбатори и готварски плотове за вграждане. Възползавайте се от намалението на асортимента на Тека и обновете кухнята или банята си:

– Получавате 5 години пълна гаранция за всички закупени електроуреди Тека!

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Тека тук.

Веригата разполага с представителства в почти всички градове в страната.

За повече информация, моля посетете сайта на Тека: www.tekaindustrial.com