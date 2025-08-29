В новия каталог и брошура на Спорт Депо ще откриете: Раница CLASSIC 3-STRIPES 44 х 31 х 15 см – цена 49 лв.; Раница ELMNTL SHOEBOX 45.7 х 30.5 х 12.7 см – цена 65,99 лв.; Раница CLASS BACKPACK 47 x 31 x 18 см – цена 75 лв.; Раница CAMPUS M + подарък несесер SCHOOL CASE Джоб за лаптоп 15“ 46 x 29 x 19 см – цена 146 лв.; Термо бутилка THE ICE FLOW FLIP STRAW 2.0 – цена 75 лв.; Детско спортно долнище VAL 100% памук 128-164 – цена 35,90 лв.; Обувки GRAND COURT Кожа 19-27 – цена 49 лв.; Обувки Mickey / Mini Mouse Grand Court Кожа 19-27 – цена 65 лв.; Обувки COSMIC RUNNER TD Текстил / Подметка с MEMORY пяна 19 1/2 – 27 – цена 59,99 лв.; Обувки IRON HULK RUNFALCON 5 Кожа 19-27 – цена 65 лв.; Обувки VL Court / Grand Court Cinderella/Snow White Кожа 19-27 – цена 75 лв.; Обувки STAR RUNNER 5 TD Текстил / Подметка с MEMORY пяна 18 1/2-27 – цена 63,99 лв. и много други.

В магазини Sport Depot ще откриете намаления за избрани модели облекла и обувки от колекциите на Adidas, Adidas Originals, Reebok, Puma, Nike, Lotto, Champion и други, както и фитнес уреди и аксесоари на страхотни цени!

Верига Sport Depot разполага с 21 магазина, които ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен, Ловеч, Габрово, Боровец и Созопол.

Спорт Депо Каталог Брошура 25 Август – 24 Септември 2025