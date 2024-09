В новата‎ промоция на Спорт Депо ще намерите: До – 40% намаления на якета и обувки за есенните дни. Яке ATHER DOWN HOODY – цена 279,90 лв.; Яке SEVEN J – цена 181 лв.; JACK WOLFSKIN Обувки REFUGIO TEXAPORE LOW M Мъжки туристически обувки, подходящи и за градски условия. Изработени са от здрав велур – цена 209,90 лв.; HELLY HANSEN Яке CREW INSULATOR JACKET 2.0 Леко, меко и комфортно мъжко яке, което осигурява топлина и защита от капризите на времето – цена 265 лв.; JACK WOLFSKIN Яке ATHER DOWN HOODY M Мъжко яке, подходящо за туризъм и ежедневието. ATHER DOWN HOODY ви осигурява топлина и уют дори в най-студените сутрини – цена 279 лв.; NIKE Потник PRO DF 365 CROP TANK Изпотете се с този скъсен, дамски потник Nike Pro. Лека и еластична, гладката материя изсъхва бързо, за да ви помогне да останете свежи до края на тренировката. С прилягаща по тялото кройка и мек, еластичен колан, можете да чувствате сигурност, докато постигате целите си Артикулен номер: 200000690988 – жцена 69,99 лв.; PUMA Раница Phase II Удобна и практична раница, подходяща за училище и ежедневието. Артикулен номер: 200000708216 – цена 49,99 лв. и много други.

В магазини Sport Depot ще откриете намаления за избрани модели облекла и обувки от колекциите на Adidas, Adidas Originals, Reebok, Puma, Nike, Lotto, Champion и други, както и фитнес уреди и аксесоари на страхотни цени!

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини Sport Depot тук.

Верига Sport Depot разполага с 21 магазина, които ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен, Ловеч, Габрово, Боровец и Созопол.

За повече информация, моля посетете сайта на Sport Depot: www.sportdepot.bg



Спорт Депо‎ Промоция 26 Септември – 23 Октомври 2024