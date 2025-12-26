В новата‎ промоция на Спорт Депо ще намерите: NIKE Обувки DOWNSHIFTER 12 Леки и гъвкави мъжки обувки, подходящи за бягане. Осигуряват мекота, стабилност и комфорт по време на спорт. Артикулен номер: 200000415216 – цена 70 лв.; ADIDAS PERFORMANCE Футболна топка FIFA World Cup 26 Trionda Pro BallВпечатляваща гледка, видяна за първи път на спортни обекти в Северна и Южна Америка, емблематичната вълна „la ola“ вдъхновява плавния, четирипанелен дизайн на тази топка adidas Trionda Pro – цена 209,30 лв.; ADIDAS PERFORMANCE Футболна топка UCL Club 25/26 League Stage Bal – цена 34,30 лв.; ADIDAS PERFORMANCE Накитници Tennis Wristband SmallБъдете в играта си точка след точка. Тези накитници за тенис на adidas абсорбират влагата и Ви помагат да останете фокусирани в играта. Артикулен номер: 200000555931 – цена 13,30 лв.; ADIDAS PERFORMANCE Футболна топка Manchester United Home Club Ball Покажете страстта си към Manchester United на терена с тази клубна топка на adidas. Домакинските цветове и логото ясно показват вашата преданост към футбола. Артикулен номер: 200000681743 – цена 27,60 лв. и много други.

В магазини Sport Depot ще откриете намаления за избрани модели облекла и обувки от колекциите на Adidas, Adidas Originals, Reebok, Puma, Nike, Lotto, Champion и други, както и фитнес уреди и аксесоари на страхотни цени!

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини Sport Depot тук.

Верига Sport Depot разполага с 21 магазина, които ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен, Ловеч, Габрово, Боровец и Созопол.

За повече информация, моля посетете сайта на Sport Depot: www.sportdepot.bg



Спорт Депо‎ Промоция 26 Декември – 31 Декември 2025