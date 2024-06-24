В новата‎ промоция наСпорт Депо‎ ще намерите: Smart Пътека за ходене EASYRUN 100 АРТИКУЛЕН НОМЕР: 200000587624 – цена 528 лв.; PUMA Спортно долнище ESS Logo TR cl – цена 62,99 лв.; NIKE Къси панталони M NK CLUB ALUMNI HBR FT – цена 89,99 лв.; ADIDAS SPORTSWEAR Спортно долнище Essentials Single Jersey 3-Stripes – цена 62,30 лв.; PUMA Спортно долнище EVOSTRIPE Core – цена 67,99 лв.; ADIDAS ORIGINALS Спортно долнище Adicolor Essentials Trefoil – цена 55 лв.; ADIDAS ORIGINALS Спортно долнище Adicolor Trefoil Cargo – цена 64,50 лв.; ADIDAS ORIGINALS Спортно долнище Adicolor Classics Cutline Мъжко спортно долнище, подходящо за ежедневието – цена 69,50 лв.; ADIDAS ORIGINALS Спортно долнище 3-STRIPES Мъжко спортно долнище с поларена подплата, походящо за ежедневието – цена 59,50 лв.; NIKE Чорапи U LTWT NS 3PR-VALUE Къси чорапи подходящи за спорт и ежедневието – цена 21,44 лв.; ADIDAS PERFORMANCE Бутилка за вода Performance Bottle 0.5 L – цена 16 лв.; PUMA Чорапи CUSHIONED QUARTER 3P UNISEX Спортувайте и се разхождайте по улиците със стил и комфорт. Удобни чорапи – 3 чифта в пакет, изработени от мека материя, подходящи за ежедневието – цена 19,19 лв. и много други.

В магазини Sport Depot ще откриете намаления за избрани модели облекла и обувки от колекциите на Adidas, Adidas Originals, Reebok, Puma, Nike, Lotto, Champion и други, както и фитнес уреди и аксесоари на страхотни цени!

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Верига Sport Depot разполага с 21 магазина, които ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен, Ловеч, Габрово, Боровец и Созопол.

За повече информация, моля посетете сайта на Sport Depot: www.sportdepot.bg



Спорт Депо‎ Промоция 24 Юни – 14 Юли 2024