Спорт Депо‎ Промоция 18 Март – 08 Април 2026

Публикувано в на 18 март 2026

В новата‎ промоция на Спорт Депо ще намерите: PUMA Обувки Anzarun Lite Леки и дишащи мъжки обувки за бягане и тренировка. Мрежестата материя, SoftFoam+ стелката и дискретното лого на PUMA ви осигуряват чудесна визия, независимо къде ще ви отведе деня. Артикулен номер: 200000292952 – цена 42 €; PUMA Обувки Anzarun Lite – цена 42 €; ADIDAS Обувки RunFalcon 5 Kids Детски обувки с междинна подметка от Cloudfoam, комбинирана с EVA пяна – цена 31,99 €; ADIDAS Обувки RunFalcon 5 Kids – цена 27,99 €; ADIDAS Обувки RunFalcon 5 Kids Артикулен номер: 200000920495 – цена 31,90 €; ADIDAS Обувки Galaxy 7 Running Артикулен номер: 200000924347 – цена 37,99 €; ADIDAS Обувки Galaxy 7 Running Дамски обувки за бягане с Cloudfoam междинна подметка, която омекотява всяка ваша стъпка. Здравия текстил в горната част осигурява лекота, дишаемост и подкрепа. Артикулен номер: 200000924342 – цена 37,99 € и много други.

В магазини Sport Depot ще откриете намаления за избрани модели облекла и обувки от колекциите на Adidas, Adidas Originals, Reebok, Puma, Nike, Lotto, Champion и други, както и фитнес уреди и аксесоари на страхотни цени!

Верига Sport Depot разполага с 21 магазина, които ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен, Ловеч, Габрово, Боровец и Созопол.

