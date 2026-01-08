В новата‎ промоция на Спорт Депо‎ ще намерите: ADIDAS SPORTSWEAR Обувки Runfalcon 5 Kids Бягайте и играйте с тези комфортни младежки обувки. Междинната подметка Cloudfoam осигурява отскок, докато текстилната горна част е дишаща и удобна. Артикулен номер: 200000684449 – цена 62,90 лв.; ADIDAS SPORTSWEAR Обувки Runfalcon 5 Kids Детски обувки с междинна подметка от Cloudfoam, комбинирана с EVA пяна, осигурява мека като възглавница опора при всяка стъпка. Артикулен номер: 200000854875 – цена 48,31 лв.; ADIDAS SPORTSWEAR Обувки Runfalcon 5 Kids Артикулен номер: 200000684436 – цена 69,20 лв.; ADIDAS SPORTSWEAR Обувки Runfalcon 5 Kids Артикулен номер: 200000854911 – цена 53,39 лв.; PUMA Суитшърт EVOSTRIPE FZ Hoodie DK Подобрете активния си начин на живот с Evostripe – където практичността среща стила. Този мъжки суитшърт е изработен от материя с dryCELL технология, която изпарява влагата и осигурява усещане за свежест. Артикулен номер: 200000863448 – цена 104,99 лв. и много други.

В магазини Sport Depot ще откриете намаления за избрани модели облекла и обувки от колекциите на Adidas, Adidas Originals, Reebok, Puma, Nike, Lotto, Champion и други, както и фитнес уреди и аксесоари на страхотни цени!

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини Sport Depot тук.

Верига Sport Depot разполага с 21 магазина, които ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен, Ловеч, Габрово, Боровец и Созопол.

За повече информация, моля посетете сайта на Sport Depot: www.sportdepot.bg



Спорт Депо‎ Промоция 05 Януари – 04 Февруари 2026