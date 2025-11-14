В новата промоция на Спорт Депо ще откриете: NIKE Обувки COSMIC RUNNER GS – цена 74,99 лв. / 38,34 €; NIKE Обувки VOMERO 18 – цена 217,49 лв. / 111,20 €; ADIDAS SPORTSWEAR Обувки Runfalcon 5 Kids – цена 62,30 лв. / 31,85 €; PUMA Обувки Anzarun Lite – цена 77,99 лв. / 39,88 €; ADIDAS SPORTSWEAR Обувки Marvel Iron Hulk Runfalcon 5 Kids – цена 55,30 лв. / 28,27 € и много други.

В магазини Sport Depot ще откриете намаления за избрани модели облекла и обувки от колекциите на Adidas, Adidas Originals, Reebok, Puma, Nike, Lotto, Champion и други, както и фитнес уреди и аксесоари на страхотни цени!

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини Sport Depot тук.

Верига Sport Depot разполага с 21 магазина, които ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен, Ловеч, Габрово, Боровец и Созопол.

За повече информация, моля посетете сайта на Sport Depot: www.sportdepot.bg



Спорт Депо‎ Промоция Черен Петък 14 Ноември – 30 Ноември 2025