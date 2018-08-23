Спорт Депо‎ Каталог-Брошура Отново на Училище 23 Август – 23 Септември 2018

Публикувано в на 24 август 2018 admin

В новата брошура на Sport Depot ще видиш: Комплект Lotto Детски обувки Set Ace, размери 27-39 + Детски спортен екип Marcus/Dolly, 100% полиестер, с цип и висока яка – пакетна цена 99,00 лв.; Детски обувки Adida Hoops Mid, горна част от текстил и синтетика, шита подметка, размер 36-40 – цена 88.00 лв.; Детски обувки Nike Court Borough, текстил и синтетика, омекотяваща подметка, размер 35-40 – цена 109,00 лв.

Разгледайте промоциите на спортни стоки и фитнес оборудване от Sport Depot.

В магазини Sport Depot ще откриете намаления за избрани модели облекла и обувки от колекциите на Adidas, Adidas Originals, Reebok, Puma, Nike, Lotto, Champion и други, както и фитнес уреди и аксесоари на страхотни цени!

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Верига Sport Depot разполагат с 21 магазина, които ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен, Ловеч, Габрово, Боровец и Созопол.

За повече информация, моля посетете сайта на Sport Depot: www.sportdepot.bg

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