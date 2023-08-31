Спорт Депо‎ Каталог – Брошура Back to School 28 Август – 24 Септември 2023

Публикувано в на 1 септември 2023 Mladen

В новия каталог-брошура на магазини Спорт Депо ще откриете: NIKE Обувки REVOLUTION 6 NN GS – цена 109,99 лв.; Раница NK CDMY TEAM BKPK 2.3 – цена 66 лв.; NIKE Раница Y NK ELMNTL BP CAT AOP 3 FA23 – цена 64,99 лв.; NIKE Спортно долнище M DF TAPER FL – жена 99,99 лв.; UNDER ARMOUR Спортно долнище Rival Fleece – цена 89,95 лв.; NIKE Спортно долнище M CLUB JGGR BB – цена 109,99 лв.; ADIDAS TEAM Къси панталони Entrada 22 – цена 25,50 лв.; NIKE Къси панталони M NK CLUB ALUMNI HBR FT – цена 89,99 лв. и много други.

В магазини Sport Depot ще откриете намаления за избрани модели облекла и обувки от колекциите на Adidas, Adidas Originals, Reebok, Puma, Nike, Lotto, Champion и други, както и фитнес уреди и аксесоари на страхотни цени!

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на магазини Sport Depot тук.

Верига Sport Depot разполага с 21 магазина, които ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Русе, Сливен, Ловеч, Габрово, Боровец и Созопол.

За повече информация, моля посетете сайта на Sport Depot: www.sportdepot.bg

Спорт Депо‎ Каталог – Брошура Back to School 28 Август – 24 Септември 2023

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