Рино Акция Сгъваеми Табуретки 16 Септември – 14 Октомври 2020

Промоция сгъваеми табуретки: над 20 модела с ефектен принт -50%!

Освежи дома! Разчупи офиса! Дизайн и удобство в едно! Идеални за съхранение на играчки и вещи! Страхотни цени от 17,95 лв.

✔️ Табуретки с детски принтове с любими анимационни герои Spiderman, Angry Birds, Star Wars, the Cars. Вече всички играчки, книги и тетрадки са прибрани, а има и място за сядане.

✔️ Табуретки Urban Style на тийнейджъри – Париж, Ню Йорк, Лондон, Токио, Хонг Конг и др. Изключително подходящи стаи ученици, както и за офиси и домове със съвременен градски стил.

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