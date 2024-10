В новия каталог-брошура на магазини Рила ще откриетe: Комплект тръбно окачване и смесител 2 в 1 – цена 104,99 лв.; Моноблок ESAI 6782 New Rimless – цена 179,99 лв.; Моноблок Мира задно оттичане – цена 132,99 лв.; Двуетажна етажерка за душ кабина DK-02 – цена 13,99 лв.; Сет за баня от 3 части – цена 8,99 лв.; Ъглова етажерка LZR-523 – цена 13,99 лв.; Поставка за хартия – ена 2,49 лв.; Комплект постелки за баня – цена 25,99 лв.; Ламиниран паркет Размер на дъската: 1200х191х8 мм Клас на износоустойчивост: AC3/31, кв. м. – цена 15,99 лв.; Ламиниран паркет Размер на дъската: 1203.5х191.7х8 мм Клас на износоустойчивост: АС3/31, кв. м – цена 14,99 лв.; Ламиниран паркет Размер на дъската: 1203.5х191.7х8 мм Клас на износоустойчивост: АС3/31, кв. м. – цена 13,99 лв.; Ламиниран паркет Размер на дъската: 1203.5х191.7х8 мм Клас на износоустойчивост: АС3/31, кв. м. – цена 12,99 лв.; Кофа с цедка овал UP612 10 л, различни цветове – цена 3,59 лв.; Кош за чисто бельо Still 158 40 л – цена 11,99 лв.; Кофа №4 без капак Лукс UP 622K 15 л – цена 5,59 лв. и много други.

Строителен хипермаркет Рила предлага голямо разнообразие от артикули в секторите строителство, ремонт, всичко за банята, домашни потреби, инструменти, осветителни тела и други, както и изложбена зала с богат избор на качествени мебели. Асортиментът от стоки е съвкупност от признати маркови продукти, допълнен с широка гама от висококачествени български марки. Хипермаркетът разполага с 13 000 кв.м. площ, от които 3000 кв.м. застроена покрита търговска и 2000 кв.м. складова площ.

Магазин Рила можете да намерите на адрес: гр. Пловдив, ул. Братя Бъкстон 122.

За повече информация, моля посетете сайта на Рила: www.rilaonline.com

Рила Каталог-Брошура 01 Октомври – 31 Октомври 2024