В новия каталог-брошура на магазини Практис ще откриете: Косачка робот Worx Landroid WR148E 800м2 Максимална обработваема площ: 800 кв.м Ширина на косене: 20см Височина на косене: 30 – 60 мм / регулируема Свързаност: Bluetooth / Wi-Fi – цена 2109 лв.; Бензинова самоходна косачка 4в1 Ziel WR65199ABK 46cm 18″ 2.5kW Входяща мощност: 2500W Двигател: четиритактов Rato / 3,4HP

Обем на двигателя: 144сс – цена 469 лв.; Бензинова коса My Garden S-BC520 / 1500W Двигател: двутактов Мощност: 1500W Диаметър на ножа: 255 мм Диаметър на косене: 440 мм – цена 139 лв.; Долен PVC шкаф за баня с умивалник и огледало Макена Сатурн Размери ШхВхД: 60х85х45 см Порцеланов умивалник Водоустойчив – цена 229 лв.; Градинска люлка My Garden TLS001 white/butternut Размер: 170х110х153см 4 см възглавница на гърба и на седалката на люлката Товароносимост: 220кг – цена 130 лв.; Метална мрежесто перфорирана маса My Garden TLM65-T тъмносива Размер: 152x96xH71,5см Материал: метал Цвят: тъмносива – цена 369 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали, мебели и аксесоари, камини, фаянс и санитария, бои и латекс за дома и градината в новия каталог на Практис.

Магазини Практис ще откриете в градовете София, Стара Загора, Видин, Велико Търново и Хасково.

Практис Каталог-Брошура 06 Май – 26 Май 2024