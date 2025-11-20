Практикер Промоция Черен Петък 20 Ноември – 26 Ноември 2025

В новата промоция за Черен Петък на Практикер ще откриете: АКУМУЛАТОРНА БОРМАШИНА DEWALT DCD771D2-KS/QW 18 V, 42.00 nm, БРОЙ БАТЕРИИ 2, 2.00 Ah, КУФАР – цена 187,49 лв.; АКУМУЛАТОРНА БЕЗЧЕТКОВА БОРМАШИНА BLACK&DECKER BLD682D1XK 18 V, 50.00 nm, БРОЙ БАТЕРИИ 1, 2.00 Ah, КУФАР – цена 112,49 лв.; ГАЗОВА ГЪБА HD PH07-S + ПОКРИВАЛО ЗА ГАЗОВ ОТОПЛИТЕЛ HD HDFC-PH – цена 374,99 лв.; ИНВЕРТОРЕН КЛИМАТИК HAIER AS35RBAHRA-PL/1U35YESFRA-5 + С ВКЛЮЧЕН СТАНДАРТЕН МОНТАЖ – цена 939,00 лв.; LED ПЛАФОН 100W 6000LM КВАДРАТ С ДИСТАНЦИОННО NIKOMLIGHT STELLE – цена 103,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали, мебели и обзавеждане, санитария и аксесоари, ел. уреди, авто аксесоари,  растения и битови стоки в новия каталог на Практикер.

Хипермаркети Практикер ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе и Плевен.

За повече информация, посетете сайта на магазини Практикер: www.praktiker.bg

