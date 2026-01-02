Практикер Каталог Брошура 30 Декември 2025 – 21 Януари 2026

В новата брошура на Практикер ще откриете: Stanley Акумулаторен комплекm SFMCK469M2-QW Акумулаторна ударна бормашина SFMCD 711
Акумулаторен ударен винтоверт: SFMCF800 Акумулаторен ъглошлайф SFMCG400 Акумулаторен ръчен циркуляр SFMCS500 2 батерии 18 V/4 Ah Li-Ion – цена 547,61 лв.; Bosch Акумулатори серия Power Plus, напълно необслужваем – цена от 156,45 лв.; Graphite Бензинов Верижен трион 580954 – цена 168,18 лв.; Vito LED крушка 9W. E27 топла, неутрална или студена светлина – цена 0,96 лв.; Osram Захранващо стартиращо устройство boost функция ункция защита от презареждане, късо съединение и обратна полярност Звукови и LED индикатори – цена от 156,45 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали, мебели и обзавеждане, санитария и аксесоари, ел. уреди, авто аксесоари,  растения и битови стоки в новия каталог на Практикер.

Хипермаркети Практикер ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе и Плевен.

За повече информация, посетете сайта на магазини Практикер: www.praktiker.bg

