В новия каталог и брошура на Практикер ще откриете: МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ПРАХОСМУКАЧКА ROWENTA X-FORCE FLEX 12.60 RH98C0WO 25.20 V Код: 835662 – цена 799,99 лв.; ВЕРТИКАЛНА ПРАХОСМУЧКА ЗА СУХО И МОКРО ПОЧИСТВАНЕ ROWENTA GZ5035WO Код: 802518 – цена 899,99 лв.; ПРАХОСМУКАЧКА РОБОТ X-PLORER SERIE 75 S+ ROWENTA RR8595WH WI-FI УПРАВЛЕНИЕ Код: 815368 – цена 999,99 лв.; УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПЕТНА CLEAN IT COMPACT ROWENTA IN3020F0 Код: 241984 – цена 319,99 лв.; КАФЕАВТОМАТ ESSENTIAL KRUPS EA810B70 Код: 241987 – цена 599,99 лв.; УРЕД ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ГОТВЕНЕ EASY FRY MEGA 7.5L TEFAL EY855D10 7.5 L 7.50 L Код: 241989 – цена 299,99 лв.; ГРИЛ OPTIGRILL+XL TEFAL GC727810 Код: 241988 Перфектни резултати при гриловане – от алангле до добре изпечено – цена 449,99 лв. и много други.
Разгледайте промоциите на строителна техника и материали, мебели и обзавеждане, санитария и аксесоари, ел. уреди, авто аксесоари, растения и битови стоки в новия каталог на Практикер.
Хипермаркети Практикер ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе и Плевен.
За повече информация, посетете сайта на магазини Практикер: www.praktiker.bg
Практикер Каталог Брошура 23 Октомври – 12 Ноември 2025