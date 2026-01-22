В новия каталог брошура на Практикер ще откриете: ЪГЛОШЛАЙФ BOSCH PROFESSIONAL GWS12-125 S 125 мм, 1200 W Код: 226684 КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ : 1200 W ДИАМЕТЪР НА ДИСКА : 125 мм РЕГУЛИРАНЕ НА ОБОРОТИТЕ ПОДХОДЯЩ ЗА : ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА – цена 84,99 €; ШКАФ ЗА БАНЯ С УМИВАЛНИК INTER CERAMIC ОРЕН Код: 234441 – цена – 99,99 €; ШКАФ ЗА БАНЯ С ОГЛЕДАЛО INTER CERAMIC ОРЕН Код: 234440 – цена ЦВЯТ : БЯЛ/ДЪРВЕСЕН ШИРИНА НА ГОРНАТА ЧАСТ : 60.00 см ВИСОЧИНА НА ГОРНАТА ЧАСТ : 70.00 см ДЪЛБОЧИНА НА ГОРНАТА ЧАСТ : 17.00 см ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОГЛЕДАЛОТО ПЛАВНО ЗАТВАРЯНЕ – 69,99 €; АКУМУЛАТОРЕН ВЕРИЖЕН ТРИОН RAIDER PRO RDP-SCHS20 20 V, БРОЙ БАТЕРИИ 1, 3.00 Ah, ДЪЛЖИНА НА ШИНАТА 25.00 см Код: 139857 – цена – 79,99 €; LED ПЛАФОН 18W БЯЛ 1850LM 3000K-6500K 23CM LIGHTEX SLENG Код: 241641 – цена 9,99 €; ГАЗОВА ПИРАМИДА HD HD PH08-AG/HD- 2172 Код: 480816 РЕГУЛИРАНЕ НА МОЩНОСТТА- 2172 – цена 339,99 €; ДУШ СИСТЕМА ТЕРМОСТАТНА CERATHERM T25 IDEALSTANDARD A7629AA Код: 146661 МЕСИТЕЛ В КОМПЛЕКТА : ЗА ВАНА И ДУШ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СМЕСИТЕЛЯ : ЗА ВАНА И ДУШ ДИАМЕТЪР НА ФИКСИРАНИЯ ДУШ : 250 мм РЪЧЕН ДУШ В КОМПЛЕКТА : 3-ФУНКЦИИ ШЛАУХ В КОМПЛЕКТА : 175 см – цена 309,99 € и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали, мебели и обзавеждане, санитария и аксесоари, ел. уреди, авто аксесоари, растения и битови стоки в новия каталог на Практикер.

Хипермаркети Практикер ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе и Плевен.

За повече информация, посетете сайта на магазини Практикер: www.praktiker.bg

Практикер Каталог Брошура 22 Януари – 12 Февруари 2026