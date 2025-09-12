В новия каталог и брошура на Практикер ще откриете: АКУМУЛАТОРЕН БЕЗЧЕТКОВ КОМПЛЕКТ BOSCH PROFESSIONAL 18 V, БРОЙ БАТЕРИИ 3, 4.00 Ah Код: 241464 Кратко описание ИНСТРУМЕНТ 1 : АКУМУЛАТОРНА БЕЗЧ. БОРМАШИНА ИНСТРУМЕНТ 2 : АКУМУЛАТОРЕН БЕЗЧ. ПЕРФОРАТОР ИНСТРУМЕНТ 3 : АКУМУЛАТОРЕН БЕЗЧ. ЪГЛОШЛАЙФ – цена 999,99 лв.; ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ HERRINGBONE KRONO ORIGINAL ДЪБ ХАРЛЕХ 8573, 8.00 мм, 32/AC5, ФАСКА Код: 222167, 1 кв. м. – цена 26,99 лв.; АКУМУЛАТОРЕН ВЕРИЖЕН ТРИОН EINHELL GE-LC 18/25 18 V, БРОЙ БАТЕРИИ 1, 4.00 Ah, ДЪЛЖИНА НА ШИНАТА 25.00 см Код: 241662 НОВО – цена 214,99 лв.; АКУМУЛАТОРНА СОЛАРНА СТАНЦИЯ 1024 WH ECOFLOW DELTA 2 Код: 230568 – ценa 1199 лв.; АКУМУЛАТОРНА СОЛАРНА СТАНЦИЯ 3600W ECOFLOW DELTA PRO Код: 230574 – цена 2999 лв.; БОЙЛЕР HAIER ES50V-B2(B) Код: 653404 ОБЕМ : 50 L ВИСОЧИНА : 81.80 см ДИАМЕТЪР СМ : 38.0 см ТИП : ВЕРТИКАЛЕН НОМИНАЛНА МОЩНОСТ-KW : 2.4 KW ОБЕМ : 50 L – цена 239,99 лв.; и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали, мебели и обзавеждане, санитария и аксесоари, ел. уреди, авто аксесоари, растения и битови стоки в новия каталог на Практикер.

Хипермаркети Практикер ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе и Плевен.

За повече информация, посетете сайта на магазини Практикер: www.praktiker.bg

Практикер Каталог Брошура 12 Септември – 02 Октомври 2025