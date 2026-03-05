В новия каталог брошура на Практикер ще откриете: ВОДОСТРУЙКА BOSCH Universal Aquatak 135 Код: 236008 Кратко описание КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ : 1900 W МАКСИМАЛНО НАЛЯГАНЕ : 135.00 bar МАКСИМАЛЕН ДЕБИТ : 450 L/hr ПОДХОДЯЩ ЗА : НЕПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА – цена 164,99 €; МОТОРНА ФРЕЗА + ИНВЕНТАР GARDENIA B-3А 120 4-ТАКТОВ БЕНЗИНОВ, 7.00 КС, РАБОТНА ШИРИНА 120.00 см Код: 130787 Кратко описание РАБОТНА ШИРИНА : 120.00 см БРОЙ НОЖОВЕ : 8 – цена 514,99 €; ПРАХОСМУКАЧКА KARCHER WD 3 SV CAR Код: 138710 Кратко описание ТИП ЗАХРАНВАНЕ : ЕЛЕКТРИЧЕСКО МОЩНОСТ W : 1000.0 W МАТЕРИАЛ НА ТРЪБИТЕ : ПЛАСТМАСА – цена 104,99 €; АКУМУЛАТОРНА СОЛАРНА СТАНЦИЯ UPS ECOFLOW RIVER 3 Код: 237519 – цена 229,99 €; АКУМУЛАТОРНА СОЛАРНА СТАНЦИЯ RIVER 3 PLUS ECOFLOW RIVER 3 PLUS Код: 238809 – цена 259,99 €; ДУШ СИСТЕМА INTER CERAMIC ВЕНЕЦИЯ 6328GG Код: 227162 Кратко описание СМЕСИТЕЛ В КОМПЛЕКТА : ЗА ВАНА И ДУШ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СМЕСИТЕЛЯ : ЗА ВАНА И ДУШ ДИАМЕТЪР НА ФИКСИРАНИЯ ДУШ : 230 мм РЪЧЕН ДУШ В КОМПЛЕКТА : 5-ФУНКЦИИ ШЛАУХ В КОМПЛЕКТА : 150 см – цена 139,99 € и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали, мебели и обзавеждане, санитария и аксесоари, ел. уреди, авто аксесоари, растения и битови стоки в новия каталог на Практикер.

Хипермаркети Практикер ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе и Плевен.

За повече информация, посетете сайта на магазини Практикер: www.praktiker.bg

Практикер Каталог Брошура 05 Март – 25 Март 2026