В новия каталог и брошура на Практикер ще откриете: АКУМУЛАТОРЕН БЕЗЧЕТКОВ КОМПЛЕКТ BOSCH PROFESSIONAL 18 V, БРОЙ БАТЕРИИ 3, 4.00 Ah Код: 241464 ИНСТРУМЕНТ 1 : АКУМУЛАТОРНА БЕЗЧ. БОРМАШИНА ИНСТРУМЕНТ 2 : АКУМУЛАТОРЕН БЕЗЧ. ПЕРФОРАТОР ИНСТРУМЕНТ 3 : АКУМУЛАТОРЕН БЕЗЧ. ЪГЛОШЛАЙФ ТИП БАТЕРИЯ : Li-Ion НАПРЕЖЕНИЕ : 18 V – цена 999,99 лв.; КИЛИМ BOHO SINTELON 120X170 CM ДЕСЕН L 59EGE 1K Код: 233345 ДИЗАЙН: L 59EGE 1K РАЗМЕР: 120X170 CM – цена 139,99 лв.; КОЛЕДНА ТОПКА 100LED Ф14СМ VITO 5620730 Код: 242237 ТИП ОСВЕТЛЕНИЕ : LED УПОТРЕБА НА ОСВЕТЛЕНИЕТО : ВЪТРЕШНО/ВЪНШНО БРОЙ ЛАМПИЧКИ : 100 ДЪЛЖИНА : 14.00 см РАЗМЕР : Ф14СМ ЦВЯТ НА ЛАМПИЧКИТЕ : RGB – цена 18,99 лв.; ДЕКОРАТИВНА КАМИНА ADA100090 Код: 127846 – цена 39,99 лв.; НАДУВАЕМ ДЯДО КОЛЕДА 120CM DIF000260 Код: 243451 – цена 49,99 лв.; ФИГУРА ДЯДО КОЛЕДА 200CM С МУЗИКА И ДВИЖЕНИЕ ASK007270 Код: 243494 – цена 7409,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали, мебели и обзавеждане, санитария и аксесоари, ел. уреди, авто аксесоари, растения и битови стоки в новия каталог на Практикер.

Хипермаркети Практикер ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе и Плевен.

За повече информация, посетете сайта на магазини Практикер: www.praktiker.bg

Практикер Каталог Брошура 04 Декември – 29 Декември 2025