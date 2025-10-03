Практикер Каталог Брошура 02 Октомври – 22 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на Практикер ще откриете: МОТОРНА ФРЕЗА GARDENIA B4-R 4-ТАКТОВ БЕНЗИНОВ, 7.00 КС, РАБОТНА ШИРИНА 100.00 см Код: 491801 Кратко описание КОНСУМИРАНА МОЩНОСТ : 5200 W РАБОТНА ШИРИНА : 100.00 см – цена 849,99 лв.; ВЕРТИКАЛНА ПРАХОСМУЧКА ЗА СУХО И МОКРО ПОЧИСТВАНЕ ROWENTA GZ5035WO Код: 802518 – цена 899,99 лв.; МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ПРАХОСМУКАЧКА ROWENTA X-FORCE FLEX 12.60 RH98C0WO 25.20 V Код: 835662 – цена 799,99 лв.; МОНО СОЛАРЕН ПАНЕЛ 440W 172X113X3CM V-TAC Код: 241385 – цена 122 лв.; КАМИНА BURNIT COMFORT ADVANT 18 Код: 136638 – цена 3199,99 лв.; СИФОН ЗА МИВКА THS THERMOSTYLE Код: 142269 Кратко описание ТИП : БУТИЛКОВ МАТЕРИАЛ : НЕРЪЖДАЕМ – цена 29,99 лв.; СТОМАНЕН РАДИАТОР H600 X W1000 BORPAN ТИП 22 Код: 497297 Кратко описание ВИД : СТОМАНЕНИ МАКСИМАЛНА ТОПЛИННА МОЩНОСТ : 2101.00 W ДЪЛБОЧИНА-MM : 104.00 мм ШИРИНА : 1000.00 мм ВИСОЧИНА : 600.00 мм – цена 135,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на строителна техника и материали, мебели и обзавеждане, санитария и аксесоари, ел. уреди, авто аксесоари,  растения и битови стоки в новия каталог на Практикер.

Хипермаркети Практикер ще откриете в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе и Плевен.

За повече информация, посетете сайта на магазини Практикер: www.praktiker.bg

