Пазарувай Лесно Промоции 26 Септември – 09 Октомври 2025

Вижте новите намаление на избрани продукти в онлайн магазин Пазарувай Лесно.
– Промоция Beurer до 13 октомври 2025
– Промоция Gingko до 30 Септември 2025
– Промоция Muhler до 30 Септември 2025
– Промоция Laica до 30 Септември 2025
– Промоция Tefal до 12 Октомври 2025
– Промоция Kinder – до 30 септември (включително)
– Промоция Кафе – до 31 декември 2025 г. (включително)
За повече информация, моля посетете сайта: www.pazaruvai-lesno.bg
– Промоция Beurer до 13 октомври 2025
– Промоция Gingko до 30 Септември 2025
– Промоция Laica до 30 Септември 2025
– Промоция Muhler до 30 Септември 2025
– Промоция Tefal до 12 Октомври 2025
– Промоция Kinder – до 30 септември (включително)