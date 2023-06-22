Пазарувай Лесно Промоции 23 Юни – 14 Юли 2023

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– Промоции Сглобяеми и надуваеми басейни Марка: Gre, Испания – до 14 Юли 2023
– Промоции Muhler – до 16 Юли 2023
– Намаления за децата – до 02 Юли 2023
– Промоции Laica, Caso и Gastroback – до 29 юни 2023
– Промоции Kimbo, Vergnano и Pedron с намаления до -30% – до 31 декември 2023