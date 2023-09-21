Пазарувай Лесно Промоции 22 Септември – 15 Октомври 2023

Вижте новите намаления на избрани продукти в онлайн магазин Пазарувай Лесно.
– Промоции Laica, Caso и др. – до 29 септември 2023
– Промоции Kinder – до 01 октомври 2023
– Промоции Марка: Rohnson, Гърция – до 15 октомври 2023
– Промоции Комплект тигани и тенджери Tefal Ingenio 6 XL Force, 5 части – до 15 октомври 2023
– Промоции Марка: Rowenta, Германия – до 01 октомври 2023
– Промоция Комплект съдове за готвене Muhler – до 24 септември 2023
– Промоции Kimbo, Vergnano и Pedron с намаления до -30% – до 31 декември 2023
За повече информация, моля посетете сайта: www.pazaruvai-lesno.bg
– Промоции Kinder – до 01 октомври 2023
– Промоции Laica, Caso и др. – до 29 септември 2023
– Промоции Марка: Rohnson, Гърция – до 15 октомври 2023
– Промоции Комплект тигани и тенджери Tefal Ingenio 6 XL Force, 5 части – до 15 октомври 2023
– Промоции Марка: Rowenta, Германия – до 01 октомври 2023
Промоция Комплект съдове за готвене Muhler – до 24 септември 2023
– Промоции Kimbo, Vergnano и Pedron с намаления до -30% – до 31 декември 2023