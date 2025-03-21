Пазарувай Лесно Промоции 21 Март – 31 Март 2025

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– Промоция Кафе – до 31 декември (включително)



– Промоция Kinder – до 30 септември (включително)



– Промоция Laica – до 30 март (включително)



– Промоция Caso.1340 – до 30 март (включително)



– Промоция Dr Oetker – подаръци до изчерпване на количествата



– Промоция Gefu – до 30 март (включително)



– Промоция Rowenta – до 31 март (включително)



– Промоция Umbra – до 30 март (включително)



– Промоция Beurer – до 10 Март 2025



– Промоция Kimbo – до 31 декември 2025 г. (включително)