Пазарувай Лесно Промоции 15 Септември – 15 Октомври 2023

Вижте новите намаления на избрани продукти в онлайн магазин Пазарувай Лесно.

– Промоции Комплект тигани и тенджери Tefal Ingenio 6 XL Force, 5 части – до 15 октомври 2023

– Промоции Марка: Rowenta, Германия – до 01 октомври 2023

– Промоция Комплект съдове за готвене Muhler – до 24 септември 2023

– Промоция Tefal – до 10 септември 2023

– Промоции Kimbo, Vergnano и Pedron с намаления до -30% – до 31 декември 2023

За повече информация, моля посетете сайта: www.pazaruvai-lesno.bg



– Промоции Комплект тигани и тенджери Tefal Ingenio 6 XL Force, 5 части – до 15 октомври 2023



– Промоции Марка: Rowenta, Германия – до 01 октомври 2023



Промоция Комплект съдове за готвене Muhler – до 24 септември 2023



– Промоция Tefal – до 10 септември 2023



– Промоции Kimbo, Vergnano и Pedron с намаления до -30% – до 31 декември 2023