Пазарувай Лесно Промоции 15 Август – 28 Август 2025

Вижте новите намаление на избрани продукти в онлайн магазин Пазарувай Лесно.

– Промоция Bundel, до 31 август (включително)
– Промоция Fans, до 31 август (включително)
– Промоция Mustang, до 31 август (включително)
– Промоция Maku, до 31 август (включително)
– Промоция Laica, до 31 август (включително)
– Промоция Kinder – до 30 септември (включително)
– Промоция Кафе – до 31 декември 2025 г. (включително)

За повече информация, моля посетете сайта: www.pazaruvai-lesno.bg

