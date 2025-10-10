Пазарувай Лесно Промоции 10 Октомври – 23 Октомври 2025

Вижте новите намаление на избрани продукти в онлайн магазин Пазарувай Лесно.
– Промоция AMT – до 2 ноември (включително)
– Промоция Muhler – до 2 ноември (включително)
– Промоция Krups – до 31 октомври (включително)
– Промоция Tefal – до 31 октомври (включително)
– Промоция Beurer до 13 октомври 2025
– Промоция Tefal до 12 Октомври 2025
– Промоция Кафе – до 31 декември 2025 г. (включително)
За повече информация, моля посетете сайта: www.pazaruvai-lesno.bg
– Промоция AMT – до 2 ноември (включително)
– Промоция Krups – до 31 октомври (включително)
– Промоция Muhler – до 2 ноември (включително)
– Промоция Tefal – до 31 октомври (включително)
– Промоция Beurer до 13 октомври 2025
– Промоция Tefal до 12 Октомври 2025