Пазарувай Лесно Промоции 10 Октомври – 23 Октомври 2025

Публикувано в на 10 октомври 2025 admin

Вижте новите намаление на избрани продукти в онлайн магазин Пазарувай Лесно.

– Промоция AMT – до 2 ноември (включително)
– Промоция Muhler – до 2 ноември (включително)
– Промоция Krups – до 31 октомври (включително)
– Промоция Tefal – до 31 октомври (включително)
– Промоция Beurer до 13 октомври 2025
– Промоция Tefal до 12 Октомври 2025
– Промоция Кафе – до 31 декември 2025 г. (включително)

За повече информация, моля посетете сайта: www.pazaruvai-lesno.bg

KRUPS_580x400
Muhler_580x400
Tefal_Vacuum_580x400
Tefal_Ingenio_580x400
- Промоция Kimbo - до 31 декември 2025 г. (включително)
