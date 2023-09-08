Пазарувай Лесно Промоции 08 Септември – 01 Октомври 2023

Вижте новите намаления на избрани продукти в онлайн магазин Пазарувай Лесно.
– Промоции Марка: Rowenta, Германия – до 01 октомври 2023
– Промоция Комплект съдове за готвене Muhler – до 24 септември 2023
– Промоция Tefal – до 10 септември 2023
– Промоции Kimbo, Vergnano и Pedron с намаления до -30% – до 31 декември 2023
За повече информация, моля посетете сайта: www.pazaruvai-lesno.bg
– Промоции Марка: Rowenta, Германия – до 01 октомври 2023
Промоция Комплект съдове за готвене Muhler – до 24 септември 2023
– Промоция Tefal – до 10 септември 2023
– Промоции Kimbo, Vergnano и Pedron с намаления до -30% – до 31 декември 2023