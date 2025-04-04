Пазарувай Лесно Промоции 04 Април – 01 Май 2025

Публикувано в на 4 април 2025 admin

Вижте новите намаление на избрани продукти в онлайн магазин Пазарувай Лесно.

– Промоция Tefal – до 1 май (включително)
– Промоция Coox – до 1 май (включително)
– Промоция AMT – до 1 май (включително)
– Промоция KELA – до 1 май (включително)
– Промоция Сладкарски – до 1 май (включително)
– Промоция Kinder – до 30 септември (включително)
– Промоция Dr Oetker – подаръци до изчерпване на количествата
– Промоция Кафе – до 31 декември 2025 г. (включително)

За повече информация, моля посетете сайта: www.pazaruvai-lesno.bg

Пазарувай Лесно Промоции 04 Април - 01 Май 2025
– Промоция AMT – до 1 май (включително)

Coox_580x400
– Промоция Coox – до 1 май (включително)

Kela_580x400
– Промоция KELA – до 1 май (включително)

sladkarski_580x400
– Промоция Сладкарски – до 1 май (включително)

Tefal_Ingenio_580x400
– Промоция Tefal – до 1 май (включително)

Kinder_580x400
– Промоция Kinder – до 30 септември (включително)

Dr.Oetker_podaruk_580x400
– Промоция Dr Oetker – подаръци до изчерпване на количествата

- Промоция Kimbo - до 31 декември 2025 г. (включително)
– Промоция Kimbo – до 31 декември 2025 г. (включително)

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