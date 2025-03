В новия каталог-брошура на Орифлейм ще намерите: Спирала THE ONE 5 in 1 Wonder Lash Prom Queen – цена 6,79 лв.; Nordic Waters

Слънчеви очила Force Unisex; Крем за около очите & устата Opt Optimals – цена 11,04 лв.; Дълбоко хидратиращ крем Opt Optimals SPF25 – цена 17,84 лв.; Лек хидратиращ крем Opt Optimals Hydra Radiance – цена 14,44 лв.; Предпазващ дневен крем за сияйна кожа Opt Optimals SPF50 – цена 17,99 лв.; Почистваща гъба Opt Optimals – цена 6,79 лв.; Почистващ гел Opt Optimals, 150 мл – цена 11,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюмерия в каталога на Орифлейм.

Орифлейм Каталог-Брошура 30 Март – 19 Април 2025