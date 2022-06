Орифлейм Каталог-Брошура 29 Юли – 19 Юли 2022

В новия каталог-брошура на Орифлейм ще откриете: Открийте нови висоти с новата спирала The One Tremendous, 10 мл – цена 7,99 лв.; Тоалетна вор Oh! Sweet Dulce De Leche, 50 мл – цена 17,99 лв.; Молив за очи, устни и скули OnColour – цена 5,49 лв.; Лак за нокти OnColour, 5 мл – цена 3,49 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюмерия в каталога на Орифлейм.

– Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Орифлейм тук.

Продуктите на Oriflame можете да поръчате чрез представителите на компанията в цялата страна, както и чрез сайта на компанията.

