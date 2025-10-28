В новия каталог-брошура на Орифлейм ще откриете: Парфюмна вода Divine Dark Velvet 50 мл Код на мостра 47583 – цена 36,99 лв.; Колие Divine Dark Velvet Размер: 51 см. Удължителна верижка: 6 см Материал: Цинкова сплав, месинг, CCB, стъкло, полиестерна торбичка – цена 46,99 лв.; Парфюмна вода Divine 50 мл Код на мостра 45395 – цена 36,99 лв.; Крем за тяло Divine 250 мл 47016 – цена 13,99 лв.; Фон дьо тен Giordani Gold Eternal Glow SPF 25 30 мл – цена 21,99 лв.; Обогатени със серум перли Giordani Gold – лимитирана колекция 22 г – цена 27,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюмерия в каталога на Орифлейм.

– Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Орифлейм тук.

Продуктите на Oriflame можете да поръчате чрез представителите на компанията в цялата страна, както и чрез сайта на компанията.

За повече информация, моля посетете сайта на Орифлейм: www.oriflame.bg

Орифлейм Каталог-Брошура 29 Октомври – 18 Ноември 2025