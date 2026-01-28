Орифлейм Каталог-Брошура 28 Януари – 17 Февруари 2026

В новия каталог брошура на Oriflame ще откриете: The ONE Спирала THE ONE Wonder Lash 5-в-1 47167 – цена 4.60 €; Oriflame Exklusiv Гребен за мигли Lash Guard 48923 – цена 1.53 €; Нов продукт Oh! SWEET Тоалетна вода OH! SWEET MARSHMA-LOVE 47718 – цена 8.69 €; Oriflame Exklusiv Чантичка за грим Sugar & Spice 48908 – цена 7.66 €; САПУН TREASURED MOMENTS 46974 – цена 1.53 €; КРЕМ ЗА РЪЦЕ TREASURED MOMENTS 47201 – цена 2.04 €; Oriflame Exklusiv Часовник Glimmers of Love 48954 – цена 28.12 €; Oriflame Exklusiv Комплект перлени бижута Glimmers of Love 48952 – цена 11.75 € и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюмерия в каталога на Орифлейм.

Продуктите на Oriflame можете да поръчате чрез представителите на компанията в цялата страна, както и чрез сайта на компанията.

За повече информация, моля посетете сайта на Орифлейм: www.oriflame.bg

