В нови,я каталог- брошура на магазини Орифлейм ще откриете: Парфюм Giordani Gold Essenza Blossom, 50 мл – цена 46,99 лв.; Масло за устни THE ONE Lip Spa, 4.5 мл – цена 9,99 лв.; Ножичка за вежди с гребенче – цена 5,99 лв.; Писалка за вежди THE ONE Tattoo Effect 0.6 гр – цена 15,99 лв.; Гел лак THE ONE Ultimate Стъпка 1,8 гр – цена 6,49 лв.; Молив за очи THE ONE Kohl, 1.1 гр – цена 5,49 лв.; Спирала с двоен ефект THE ONE, 8 мл – цена 7,49 лв.; Парфюмна вода Infinita, 50 мл – цена 22,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюмерия в каталога на Орифлейм.

Продуктите на Oriflame можете да поръчате чрез представителите на компанията в цялата страна, както и чрез сайта на компанията.

Орифлейм Каталог-Брошура 21 Декември 2022 – 10 Януари 2023