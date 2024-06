В новата брошура-каталог на Орифлейм ще откриете: Парфюмна вода Whispers Of Me – цена 32,99 лв.; Балсам за устни THE ONE – цена 14,99 лв.; Парфюмна вода Divine – супер мини спрей – цена 12,99 лв.; Парфюм All or Nothing Amplified – цена при покупка на 2 броя 58,99 лв.; Парфюмна вода Possess Absolute – цена при покупка на 2 броя 34,99 лв.; Парфюмна вода Divine Exclusive – цена 44,49 лв.; Дамска парфюмна вода Giordani Gold Good as Gold – цена 37,49 лв.; Парфюмна вода Miss Giordani Floral – цена 29,99 лв.; Ароматен крем за тяло Eclat Femme – цена 12,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюмерия в каталога на Орифлейм.

– Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Орифлейм тук.

Продуктите на Oriflame можете да поръчате чрез представителите на компанията в цялата страна, както и чрез сайта на компанията.

За повече информация, моля посетете сайта на Орифлейм: www.oriflame.bg

Орифлейм Каталог-Брошура 20 Юни – 10 Юли 2024