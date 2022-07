Орифлейм Каталог-Брошура 20 Юли – 02 Август 2022

В новия каталог-брошура на Орифлейм ще откриете: 2-седмичен каталог: грабнете сделките! Парфюм SIGNATURE за нея само за 39,99 лв., ако сте купили продукти за 35 лв. в предишния каталог (номер 8).; BLACK FRIDAY лятно издание с намаления до -45%: Парфюм Signature за Нея, 50 мл – цена 42,99 лв.; BLACK FRIDAY лятно издание -40%: Течен хайлайтър THE ONE IIIuskin, 15 мл – цена 12,99 лв.; Спирала THE ONE 5-в-1 Wonder Lash XXL, 8 мл – цена 5,99 лв.; Водоустойчива спирала THE ONE 5-в-1 Wonder Lash, 8 мл – цена 5,99 лв.; Лосион за премахване на очен грим The One, 100 мл – цена 6,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюмерия в каталога на Орифлейм.

– Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Орифлейм тук.

Продуктите на Oriflame можете да поръчате чрез представителите на компанията в цялата страна, както и чрез сайта на компанията.

За повече информация, моля посетете сайта на Орифлейм: www.oriflame.bg