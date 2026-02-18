В новата брошура на Орифлейм ще откриете: Златен несесер Giordani Gold 48924 – цена 15,33 €; Червило Giordani Gold Iconic Satin SPF 15 42653 – цена 6,22 €; Обогатени със серум перли Giordani Gold – лимитирана серия – цена 9,89 €; Четка Velvet Finish 47824 – цена 6,13 €; Златната спирала Giordani Gold Iconic 48645 – цена 5,36 €; Комплект бижута Giordani Gold 48074 – цена 7,66 €; Обеци Infinita You 48307 – цена 11,24 €; Спирала с двоен ефект THE ONE 42780 Black – цена 1,00 € и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюмерия в каталога на Орифлейм.

Орифлейм Каталог-Брошура 18 Февруари – 10 Март 2026