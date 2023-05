Да си поговорим за мигли, в новата брошура на Орифлейм: Спирала THE ONE 5-в-1 Wonder Lash, различни цветове – Вземете 1 за 9,99 лв.; Вземете 2 за 7,99 лв. всяка! И още: Вземете стилни слънчеви очила само за 17,99 лв.; Подхранващ крем за душ Milk & Honey Gold, 250 мл – цена 6,99 лв.; Слънцезащитен крем за лице и тяло за чувствителна кожа Sun 360 SPF 50, 50 мл – цена 21,99 лв.; Слънцезащитен сух спрей за лице и тяло Sun 360 SPF 50, 150 мл – цена 29,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюмерия в каталога на Орифлейм.

– Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Орифлейм тук.

Продуктите на Oriflame можете да поръчате чрез представителите на компанията в цялата страна, както и чрез сайта на компанията.

За повече информация, моля посетете сайта на Орифлейм: www.oriflame.bg

Орифлейм Каталог-Брошура 17 Май – 06 Юни 2023