Орифлейм Каталог-Брошура 14 Септември – 07 Октомври 2025

В новия каталог-брошура на Oriflame ще откриете: Спирала THE ONE Hypnotic Colour – цена 11,99 лв.; Помада за вежди THE ONE – цена 17,99 лв.; Молив за очи THE ONE High Impact – цена 5,99 лв.; Течни сенки за очи THE ONE – цена 13,99 лв.; Ексфолиращи & почистващи тампони Novage+ Proceuticals – цена 6,99 лв.; Капки за интензивна хидратация Intense Novage+ Proceuticals – цена 43,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюмерия в каталога на Орифлейм.

– Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Орифлейм тук.

Продуктите на Oriflame можете да поръчате чрез представителите на компанията в цялата страна, както и чрез сайта на компанията.

За повече информация, моля посетете сайта на Орифлейм: www.oriflame.bg

