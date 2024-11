В новия каталог-брошура на Орифлейм ще откриете: Червило Ultimate Glitter THE ONE – цена 16,90 лв.; Спирала 5-in-1 Wonder Lash THE ONE – цена 6,99 лв.; Очна линия THE ONE Wonder – цена 9,99 лв.; Сенки за очи THE ONE Colour Unlimited – цена 10,99 лв.; Стик Сенки за очи The One STHLM – цена 7,99 лв.; Силиконов апликатор Hidden Gems, 7 см X 5 см – цена 5,99 лв.; Комплект пили за нокти Hidden Gems – цена 5,99 лв.; Чанта Hidden Gems, материал PU полиестер, PP, EVA, цинкова сплав, найлон и желязо – цена 43,99 лв.; Почистващ гел за ръце и тяло с лимон и вербена Essense&Co., 300 мл – цена 14,99 лв.; Лосион за ръце и тяло с лимон и вербена Essense&Co., 300 мл – цена 13,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюмерия в каталога на Орифлейм.

Орифлейм Каталог-Брошура 14 Ноември – 04 Декември 2024