В новата брошура-каталог на Орифлейм ще откриете: GIORDANI GOLD Тоалетна вода Mister Giordani, 75 мл – цена 28,99 лв.; Шампоан с олио Eleo, 250 мл – цена 10,99 лв.; Балсам с олио Eleo, 200 мл – цена 10,99 лв.; Парфюмна вода Magnetista, 50 мл – цена 34,99 лв.; Парфюмна вода Love Potion Sensual Ruby, 50 мл – цена 28,99 лв.; Спирала THE ONE 5-в-1 Wonder Lash XXL – цена 6,99 лв.; Балсам „Нежна грижа“ с масло от семена на маракуя – цена 4,29 лв.; Ексфолиант за тяло Swedish Spa Salt Crystals, 200 мл – цена 20,99 лв.; Eксфолииращ сапун за масаж Swedish Spa Smooth Rocks – цена 4,29 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюмерия в каталога на Орифлейм.

Орифлейм Каталог-Брошура 11 Юли – 31 Юли 2024