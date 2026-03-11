В новия каталог брошура на Орифлейм ще откриете: Мултифункционален балсам „Нежна грижа“ с диня Ruby Celebration – цена 2,04 €; Optimals Ексфолиант за лице Opt Optimals – цена 5,11 €; Optimals Успокояваща мицеларна вода Opt Optimals – цена 5,11 €; Novage+ Капки с 10% ниацинамид Novage+ Proceuticals – цена 20,45 €; Optimals Хидратиращ тоник за лице Opt Optimals – цена 5,11 €; Milk & Honey Gold Подхранващ крем за ръце & тяло Milk & Honey Gold – цена 5,11 €; Milk & Honey Gold Измиващ гел за ръце и тяло Majestic Magnolia Milk & Honey Gold – цена 10,74 €; Milk & Honey Gold Подложка за сапун Magnolia – цена 11,24 €; Milk & Honey Gold Крем за ръце и тяло Majestic Magnolia Milk & Honey Gold – цена 9,46 €; и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюмерия в каталога на Орифлейм.

– Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Орифлейм тук.

Продуктите на Oriflame можете да поръчате чрез представителите на компанията в цялата страна, както и чрез сайта на компанията.

За повече информация, моля посетете сайта на Орифлейм: www.oriflame.bg

Орифлейм Каталог-Брошура 11 Март – 31 Март 2026