Орифлейм Каталог-Брошура 10 Декември – 30 Декември 2025

Публикувано в на 10 декември 2025

В новата брошура на Орифлейм ще откриете: Love Potion Парфюмна вода Love Potion Cherry on Top — цена 37,99 лв.; „Нежна грижа“ Многофункционален балсам „Нежна грижа“ — цена 3,99 лв.; Водоустойчива спирала Giordani Gold — цена 13,99 лв.; Giordani Gold Ароматен спрей за тяло GG ESSENZA – цена 11,99 лв.; Giordani Gold Парфюмна вода Giordani Gold White – цена 28,99 лв.; Празнична опаковка – цена 3,69 лв.; Парфюмна вода Giordani Gold Mister Giordani – цена 34,99 лв.; Eclat Крем за тяло Eclat Femme Weekend – цена 9,99 лв.; Eclat Тоалетна вода Eclat Femme Weekend – цена 34,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюмерия в каталога на Орифлейм.

– Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Орифлейм тук.

Продуктите на Oriflame можете да поръчате чрез представителите на компанията в цялата страна, както и чрез сайта на компанията.

За повече информация, моля посетете сайта на Орифлейм: www.oriflame.bg

