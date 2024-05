В новата брошура-каталог на Орифлейм ще откриете: Дълготрайни матови сенки за очи THE ONE – цена 7,99 лв.; Козирка Sunset Beach – цена 38,99 лв.; Многофункционален стик за лице THE ONЕ – цена 16,99 лв.; Червило THE ONE Colour Unlimited Ultra Fix – 5,96 лв – цена 13,99 лв.; Гел лак за нотки THE ONE Ultimate – стъпка 1 – цена 7,99 лв.; Комплект за нокти Sunset – цена 13,99 лв.; Козметична чантичка Sunset – цена 46,99 лв.; Бутилка за вода Sunset – цена 49,99 лв. и много други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюмерия в каталога на Орифлейм.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Орифлейм тук.

Продуктите на Oriflame можете да поръчате чрез представителите на компанията в цялата страна, както и чрез сайта на компанията.

За повече информация, моля посетете сайта на Орифлейм: www.oriflame.bg

Орифлейм Каталог-Брошура 09 Май – 29 Май 2024