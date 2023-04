В новия каталог-брошура на Орифлейм ще откриете: За да се чувствате уверени – Нова гама продукти за грижа за тялото с клинично доказани резултати! 1+1=3! Купете 2 и изберете като подарък 3-ти продукт за изглаждане на тялото: Антицелулитен гел за тяло The Body Edition – цена 18,99 лв.; Стягащ гел-крем за тяло The Body Edition – цена 18,99 лв.; Изглаждащ ексфолиант за тяло The Body Edition – цена 18,99 лв. и други.

Разгледайте промоциите на козметика и парфюмерия в каталога на Орифлейм.

Продуктите на Oriflame можете да поръчате чрез представителите на компанията в цялата страна, както и чрез сайта на компанията.

За повече информация, моля посетете сайта на Орифлейм: www.oriflame.bg

Орифлейм Каталог-Брошура 05 Април – 25 Април 2023