В новия каталог-брошура на Oriflame ще откриете: Балсам за устни THE ONE Heart & Hue 2.8 г – 6.64 €; Фон дьо тен THE ONE Everlasting Sync Stress-Free SPF 20 + UVA 30 мл – 8.69 €; Двустранна четка Eye Envy – 3.06 €; Сенки за очи & молив THE ONE Colour Unlimited 1.25 г – 7.66 €; Спирала THE ONE Hypnotic Colour 8 мл – 4.60 €; Гел за вежди Lift & Fix 4.5 мл – 4.34 €; Капсули за лице с подхранващо олио Novage+ Intense 30 бр. – 20.45 €; Балсам за околоочния контур Wellosophy Smooth & Hydrate 15 мл – 9.71 €; Спрей за лице Wellosophy Replenish & Energise 100 мл – 6.64 €; Еликсир за лице с нощно действие Wellosophy Relax & Recharge 25 мл – 7.15 €; Почистващ гел за лице Wellosophy Calm & Balance 95 мл – 6.64 €; Лек хидратиращ крем Opt Optimals Hydra Radiance 50 мл – 7.66 €; Богат хидратиращ крем Opt Optimals Hydra Radiance 50 мл – 7.66 € и много други.

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Орифлейм Каталог-Брошура 05 Август – 25 Август 2026